Zusatzauftritt auf der Open Stage in der Gartenträume-Lounge Dessau: Für einen besonderen Gast findet das Konzert sogar am Montag statt.

Dessau/MZ/Sib. - Zusatzauftritt auf der Open Stage in der Gartenträume-Lounge: Die renommierte Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack wird am Montag, 19. August, um 19 Uhr auf dem Dessauer Marktplatz auftreten. Im Gepäck hat die 31-Jährige ihr neues Album „Meine Zeit“, das gerade am Freitag, 16. August, erschienen ist.

Der Auftritt in der Gartenträume-Lounge ist zugleich ein Vorgeschmack auf ihre bald startende Tour und laut Veranstalter ein „unvergessliches Erlebnis für alle Schlagerfans der Region“. Zu hören sein werden ihre Hits „Träumer“ und „Lichtblicke“ ebenso wie der neue Sommer-Ohrwurm „Die Welt umarmen“.

Bekannt wurde Anna-Carina Woitschack durch ihre Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011. Die Bühne war der jungen Sängerin aber nicht unbekannt, denn sie stammt aus einer alten sachsen-anhaltischen Puppenspieler-Familie. Seitdem veröffentlichte sie zahlreiche Alben und gab über 1.000 Konzerte. „Ihre kraftvollen Live-Auftritte und ihre authentische Ausstrahlung ziehen das Publikum in ihren Bann. Der Auftritt in Dessau wird ein weiteres Highlight ihrer musikalischen Karriere sein“, heißt es aus Woitschacks Künstlermanagement.

Die Veranstaltung findet inmitten der charmanten Atmosphäre der Gartenträume-Lounge statt und bietet den Besuchern die Gelegenheit, Anna-Carina Woitschack hautnah zu erleben. Der Eintritt ist frei. Es wird empfohlen, frühzeitig vor Ort zu sein, um sich die besten Plätze zu sichern.

Weitere Kurzauftritte mit Autogrammstunde gibt es am Sonntag, 18. August, um 19 Uhr im Seensucht Resort an der Seepromenade Bitterfeld und am Montag, 19. August, um 16 Uhr, vor dem Auftritt in Dessau, im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ im Weißenfelser Ortsteil Leißling.

Im November tritt Woitschak zu einem Solokonzert in der Dessauer Marienkirche auf. Auch dort wird sie ihr Album „Meine Zeit“ präsentieren.