In Dessau hat es am Montagmorgen eine große Suchaktion gegeben. Mit einem guten Ende.

Mit Hubschrauber und Hunden - Happy End bei großer Suchaktion in der Mosigkauer Heide

Polizeieinsatz am Montag

Dessau/MZ. - Die Polizei hat am frühen Montagmorgen in der Mosigkauer Heide in einem größeren Einsatz nach einer erkrankten Person gesucht. Im Einsatz waren seit 5 Uhr im Dessauer Süden neben einem Hubschrauber und Diensthunden acht Streifenwagenbesatzungen.

Der Einsatz konnte gegen 7.15 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden, so bestätigte ein Polizei-Sprecher. Weitere Details wurden nicht genannt.