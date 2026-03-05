Nach etwa einem Jahr Pause gibt es in Dessau-Roßlau nun wieder eine Insolvenzberatung für Privatpersonen. Wie Menschen hier in scheinbar ausweglosen Situationen unterstützt werden.

Mit Hilfe aus dem Schuldenloch - Wie die Insolvenzberatung Menschen in Dessau-Roßlau unterstützt

Dessau-Roßlau/MZ. - Sachsen-Anhalt ist das Land, das nach Bremen bundesweit die zweitgrößte Schuldnerquote aufweist. Laut dem Schuldneratlas waren das im Jahr 2025 ganze 10,7 Prozent (Bundesschnitt: 8,2 Prozent). In Dessau-Roßlau lag diese Quote mit 11 Prozent sogar noch über dem ohnehin schon hohen Landeswert. Für die Betroffenen gibt es in Dessau-Roßlau nun wieder ein Angebot, das dabei helfen kann, dem Schuldenloch zu entfliehen: eine Insolvenzberatung für Privatpersonen.