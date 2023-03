Kurt-Weill-Fest zieht gute Bilanz Mit „Happy End“ geht 31. Kurt-Weill-Fest in Dessau zu Ende - Viele Konzerte ausverkauft

Rund 50 Veranstaltungen gab es in den vergangenen zwei Wochen beim 31. Kurt-Weill-Fest in Dessau - viele waren ausverkauft. Was die Veranstalter rückblickend sagen und wie es 2024 weitergeht. Dass neue Motto steht schon fest.