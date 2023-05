Erinnerung an DDR-Kultmarke Mit großer Oldtimer-Ausstellung - Jürgen Ribbecke lädt zum „IFA“-Treffen nach Dessau

Mit einem „IFA“-Treffen will der Kleinkühnauer Jürgen Ribbecke am Sonnabend, 20. Mai, ehemalige Mitarbeiter und Fans zusammenbringen. Was alles vorbereitet wird.