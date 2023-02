Jens und Jannes Barthel (Mitte) sind beim 500. Flug zum Mond in Dessau dabei. Bglückwünscht werden die beiden Gäste von den Fördervereinsmitgliedern Wolfram Peschetz (re.) und Wolfgang Döring (li.).

Dessau/MZ - Wer aus dieser Weltraumkapsel tritt, der tut das meist mit einem Lächeln im Gesicht. So wie Jannes und Jens Barthel aus Kelbra. Die beiden Besucher des Dessauer Technikmuseums Hugo Junkers - Vater und Sohn - benötigen am Dienstagvormittag nur 25 Minuten, wofür Astronauten im vorigen Jahrhundert mehr als acht Tage brauchten - um von Mutter Erde aus in Richtung Mond und zurück zu gelangen.