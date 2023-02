Historische Bausubstanz in der DDR Mit Abriss in den Abgrund - Neue Ausstellung in Dessau widmet sich der „Stadtwende“

Die Ausstellung „Stadtwende“ untersucht – auch in Dessau – den Abriss historischer Bausubstanz in der DDR. Gezeigt wird sie ab 17. Februar beim Anhaltischen Kunstverein in der Ratsgasse.