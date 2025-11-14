Dank der Handwerkskammer Halle haben rund 350 Schüler des Dessauer Walter-Gropius-Gymnasiums einen Einblick in die Berufswelt des Handwerks nehmen können. Welche Karrierechancen sich hier für Abiturienten ergeben.

Mit Abitur Karriere im Handwerk? Am Dessauer Gropius-Gymnasium zeigen Firmen was geht

Am Stand der Von der Heydt GmbH können die Schüler ein Herz aus Kupferrohr biegen, Sophie Döring probiert sich aus.

Dessau/MZ. - Sophie Döring legt sich mächtig ins Zeug. „Drücken“, spornt Elias Kreuzer sie an. Und tatsächlich, das im Schraubstock eingespannte Kupferrohr biegt sich. Später wird die Neuntklässlerin ein Herz in den Händen halten.