Mit 66 Jahren verstorben: Fußball-Kreisfachverband Anhalt trauert um Schiedsrichter Martin Roye

Dessau/MZ/ABE - Die Schiedsrichter-Gilde des Kreisfachverbands (KFV) Anhalt und die Fußballfans aus der Region trauern um Martin Roye. Der Unparteiische, der auf den Plätzen, wo er zum Einsatz kam, stets große Wertschätzung genoss, verstarb am vorigen Wochenende. Der Schiedsrichterausschuss des KFV Anhalt, das Präsidium und die Vereine werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Martin Roye, der 66 Jahre alt wurde, pfiff im Dezember 2000 sein erstes Match als Schiedsrichter. Zunächst bei Blau-Weiß Dessau an den Kreuzbergen zu Hause, wechselte er später zu TuS Kochstedt. Neben seinen regulären Ansetzungen war es für ihn keine Frage, auch bei Begegnungen der Oldie-Kicker von Blau-Weiß Dessau, Lok Dessau, Stahlbau Dessau und zuletzt TuS Kochstedt seines Amtes zu walten.

Der gestandene Referee war nahezu an jedem Wochenende einsatzbereit. Für ihn war es keine Frage, auch sehr kurzfristige Ansetzungen ohne zu murren anzunehmen. „Wir konnten ihn immer anrufen“, sagte Sebastian Görmer, Vorsitzender des Schiedsrichter-Ausschusses über den Dessauer Schiedsrichter. Doch Martin Roye war nicht bloß im vergleichsweise engen heimatlichen Fußballkreis unterwegs.

Viele Jahre leitete er mit Umsicht und Erfahrung Begegnungen in der Landesklasse. Die Förderung von „Neulingen“ in dem Metier lag dem Dessauer stets am Herzen. Wenn er sie als Assistenten mit ins Land nahm, stellte er sie mit klaren Ansagen auf die Partien ein und nahm sich jedes Mal nach dem Abpfiff die Zeit für Hinweise, wie der Nachwuchs besser agieren kann. Martin Roye tat das nie mit harschen, zurechtweisenden Worten, sondern mit einer gehörigen Portion Humor.

In der Landes- und Verbandsliga als Assistent auf die Einhaltung des Regelwerkes achtend, verabschiedete er sich altersbedingt aus der Landesklasse noch mal mit einem souveränen Auftritt an der Linie in einem Verbandsliga-Match.

Trotz seiner schweren Erkrankung machte er kaum Abstriche an seiner Einsatzbereitschaft. Auch in den letzten Wochen vor seinem Tod war er als Unparteiischer in Aktion zu erleben.