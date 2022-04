Mit 239 Km/h auf A9 bei Dessau geblitzt - Hohe Geldstrafe und Fahrverbot drohen

Desau/Wolfen/MZ - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A9 ist am Sonntag ein Autofahrer mit 239 km/h bei erlaubten 120 geblitzt worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt. Der Blitzer war zwischen Brehna und Wolfen in Fahrtrichtung Berlin platziert. Insgesamt wurden 4.880 Fahrzeuge gemessen, dabei wurden 113 Verstöße festgestellt. Dem Spitzenreiter drohen zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Der Blitzer auf der A9 war aber nur eine von vier Geschwindigkeitskontrollen rund um das Wochenende.

Am Sonntag hatte der Blitzer noch in der Ludwigshafener Straße in Dessau gestanden. 1.192 Fahrzeuge passierten die Stelle, an der 50 km/h erlaubt sind. Es gab insgesamt 65 Verstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 85 km/h.

Am Freitag hatte der Blitzer noch auf der B 184 zwischen Roßlau und Dessau gestanden. Hier wurden 2.804 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurden 39 Verstöße festgestellt. Der Schnellste war hier mit 92 km/h unterwegs.

Die vierte Kontrolle fand auf der B 107 zwischen Dessau und Oranienbaum statt - in einem 70er-Bereich. 60 der 2.969 gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 116 km/h.