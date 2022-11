Mit 136 km/h durch Baustellenbereich bei Dessau - Polizei stoppt 26-jährigen Motorrad-Raser

Die Polizei in Dessau hat einen Motorrad-Raser überführt. Dieser zwar zwischen Zerbst und Dessau 86 km/h zu schnell.

Zerbst/Dessau/MZ - Mit stolzen 136 km/h ist am Mittwoch ein Motorradfahrer auf der B184 zwischen Zerbst und Dessau entlang gerast und hat dabei einen Baustellenbereich passiert, in dem nur Tempo 50 erlaubt war. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt. Beamte hatten den Yamaha-Fahrer durch Nachfahren überführt und dann auch gestellt.

Auf den 26-jährigen Fahrer kommt nun einiges zu. Dabei hat der Mann „Glück“, dass der Bußgeldkatalog bei einer Überschreitung von über 70 km/h keine weiteren Unterscheidungen trifft. Höhere Strafen kann nur ein Richter verhängen.

Ohne Richter liegt die Strafe bei 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg und bei einem dreimonatigen Fahrverbot. Dazu kommt, dass der Motorradfahrer bei seiner Tour noch das durch Verkehrszeichen ausgewiesene Überholverbot missachtet hat. Gegen den 26-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.