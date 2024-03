Prozess am Landgericht Mit 120 durch die 30er Zone gerast - Gefährliche Flucht vor der Polizei wird Dessau verhandelt

Am Landgericht Dessau-Roßlau ist am Montag das Berufungsverfahren gegen einen Mann gestartet, der sich im Mai 2023 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Roßlau geliefert hatte. Der Angeklagte findet das Urteil der ersten Instanz okay - und hat trotzdem ein Ziel.