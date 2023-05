Geschwindigkeitskontrolle Mit 107 km/h durch die Roßlauer Allee in Dessau gerast - 24-Jähriger unter Drogeneinfluss

Mit 107 km/h ist am Samstagabend gegen 19.30 Uhr ein VW in der Roßlauer Allee in Dessau geblitzt worden. Nicht nur das hatte Folgen für den Fahrer.