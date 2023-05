Land und Arbeitsagentur bringen eine maßgeschneiderte Weiterbildung zum Pflegehelfer auf den Weg. Das Pilotprojekt läuft in Dessau erfolgreich und soll künftig auch in anderen Städten im Land angeboten werden.

Dessau-Rosslau/MZ - Zwei Tage in der Woche „drückt “ sie die Schulbank, drei Tage arbeitet Anne Schärfchen im Roßlauer Pflegeheim Lukoer Straße als (noch) unausgebildete Pflegehilfskraft. Schärfchen ist Quereinsteigerin, die Ausbildung, die sie mit 31 Jahren in diesem Frühjahr begonnen hat, ist ihre allererste. Die alleinstehende Mutter absolviert mit zwölf weiteren angehenden Pflegehilfskräften aus Köthen, Dessau oder Wittenberg eine modularisierte und berufsbegleitende Pflegehilfeausbildung. Seit März erhält die junge Frau samt ihren Mitstreitern zwei Tage in der Woche ihr berufliches Rüstzeug im Dessauer Institut für Bildungsmanagement und Potenzialentwicklung mit Sitz in der Elisabethstraße 15 - kurz IBP GmbH genannt.