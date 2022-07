Minister Sven Schulze tritt in die Pedale und lernt Dessauer Souvenirs und vieles mehr kennen

Der Minister - im gelben Trikot - und seine Begleiter kommen an der Touristinformation an.

Dessau/MZ - Als Wirtschaftsminister Sven Schulze am Freitag gegen 11.30 Uhr in der Dessauer Touristinformation ankommt, hat er schon etliche Kilometer in den Beinen. Besser gesagt in den Waden. Vom Jugendwaldheim Spitzberg war er am frühen Morgen zur Agrargenossenschaft Wörlitz geradelt und von dort in die Bauhausstadt.