Mini-Auto kracht in der Askanischen Straße in Bushaltestelle - 17-Jähriger wird verletzt

Dessau/MZ - In der Askanischen Straße hat es am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr einen schweren Verkehrsunfall mit einem so genannten Leicht-Kfz der Marke Ligier gegeben.

Die Geschwindigkeit eines solchen „Autos“ ist auf 45 km/h begrenzt, das Leicht-Kfz darf ohne Führerschein und ab 15 Jahre gefahren werden.

Der 17-jährige Fahrer hatte die Askanische Straße in Richtung Brauereibrücke befahren und kam in Höhe der Haltestelle Amalienstraße von der Fahrbahn ab. Dort stieß er gegen die Verglasung der Straßenbahnhaltestelle. Das Fahrzeug kippte auf die Fahrerseite und blieb liegen.

Unfallzeugen halfen dem jungen Fahrer aus dem Auto. Er zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Das Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 6.000 Euro.