Die Bundesregierung will weniger Geld für Migrationsarbeit ausgeben. Das sorgt auch in der Dessauer Beratungsstelle für einen Aufschrei.

Millionenkürzung in Zeiten des Zuzugs? Dessauer Migrationsberatungsstelle übt Kritik am Bund

Sepp Müller (Mitte) bei seinem Besuch in der Migrationsberatungsstelle in der Rennstraße. Er informiert sich über die Arbeit hier.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Drei Besucher in 30 Minuten klingelten an jenem Freitagvormittag an der Tür der Migrationsberatungsstelle in der Rennstraße. Eine normale Anzahl sei das, erklärte Florian Schulze vom Jugendmigrationsdienst dem Bundestagsabgeordneten Sepp Müller. Der war zu Besuch gekommen in die Einrichtung der St. Johannis GmbH/Stiftung evangelische Jugendhilfe, weil dunkle Wolken über deren Arbeit stehen.