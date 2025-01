Kleine Anfrage Mildenseer Kreuz: Ministerium hält Kreuzung für „verkehrssicher“, Unfälle nach „subjektiven Fehlverhalten“

Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg hält Maßnahmen am Mildenseer Kreuz in Dessau nicht für notwendig. Cornelia Lüddemann (Bündnis 90/Grüne) sieht die Bewertung kritisch. „Verkehrssicherheit ist mehr als eine theoretische Bewertung.“ Was sie fordert.