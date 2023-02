Am frühen Sonnabendmorgen ist ein mit Milch beladener Sattelschlepper auf der B 187 in Roßlau verunglückt, nachdem eine Rotte Wildschweine aufgetaucht war.

Milchlaster landet auf der B 187 in Roßlau im Straßengraben

Unfall mit Wildschweinen in Roßlau

Dessau/MZ/HTH - Im Straßengraben endete am frühen Samstagmorgen die Fahrt eines Sattelschleppers in Roßlau. Der Milchlaster war um 4.24 Uhr auf der B 187 in Richtung Coswig unterwegs, als auf Höhe der Shell-Tankstelle eine Rotte Wildschweine auftauchte.