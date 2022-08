Mietvertrag endet - Automat weg - Filiale Dessau übernimmt

Rosslau/MZ/SIB - Mit Auslaufen des aktuellen Mietvertrags schließt die Commerzbank zum 19. Oktober 2022 ihre SB-Zone in der Karl-Liebknecht-Straße in Roßlau. Das hat das Geldhaus am Montag mitgeteilt.

Traditioneller Bankstandort in Elbestadt verschwindet

Obgleich somit ein traditioneller Bank-Standort in der Elbestadt aufgegeben wird - vor der Übernahme residierte in dem markanten Altstadtgebäude vom Baujahr 1900 in der Karl-Liebknecht-Straße4 die Dresdner Bank - soll auch den Roßlauer Commerzbank-Kunden ein umfassendes ein umfassendes Service-Angebot erhalten bleiben und zur Verfügung stehen, wie der Marktbereichsleiter Thomas Schlegel betont. Diese Aufgabe übernehme nun ganzheitlich die Filiale in der Kavalierstraße 39 in Dessau. Die Bankfiliale in der Roßlauer Liebknecht-Straße war bereits im Oktober 2015 geschlossen worden. Die Filiale in der Dessauer Kavalierstraße bleibt indes auch weiterhin geöffnet und biete das komplette Beratungsangebot an - einschließlich persönlicher Ansprechpartner - sowie einen SB-Bereich mit Ein- und Auszahlautomaten sowie Serviceterminals. Ausbauen will die Commerzbank zudem die telefonische Kundenbetreuung und das Online-Bankgeschäft, heißt es von Unternehmensseite.

Service in der Filiale Kavalierstraße Dessau bleibt erhalten

Wenn nun ab 19. Oktober die SB-Zone mit dem Geldautomaten wegfällt, haben laut Geldhaus die Kunden noch weitere Möglichkeiten, Bargeld zu erlangen: Mit der kostenfreien Automatennutzung in der Cash-Group mit Deutscher Bank, Postbank und Hypovereinsbank sowie mit Barauszahlungen nach Einkäufen in Supermärkten oder Tankstellen.