Messerattacke vor dem Dessauer Hauptbahnhof - Mann sticht auf Hals und Arme von Opfer ein

Dessau/MZ/OML - Nach einer Messerstecherei vor dem Dessauer Hauptbahnhof am vergangenen Wochenende ist der mutmaßliche Täter in Haft. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizeiinspektion Dessau am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Mann aus Burkina Faso sticht zu

Am Sonntagnachmittag waren zwei 31-jährige Männer auf dem Bahnhofsvorplatz zunächst in verbalen Streit geraten. Bei den Beteiligten handelt es sich um einen Mann aus Burkina-Faso und einen Iraner, wie die Polizei auf MZ-Nachfrage angibt. Im Verlauf des Streites soll der Mann aus Burkina-Faso, der in Dessau lebt, dann mit einem „messerähnlichen Gegenstand“ auf den Hals und die Arme des Iraners, der in Anhalt-Bitterfeld gemeldet ist, eingestochen haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich der Polizei zufolge derzeit nicht in Lebensgefahr.

Untersuchungshaft am Montag verkündet

Noch in der Nähe konnten Polizisten den mutmaßlichen Messerstecher festnehmen. Nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau wurde gegen den Beschuldigten Haftantrag gestellt. Nach Vorführung bei dem zuständigen Haftrichter verkündete dieser einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter und ordnete am Montag Untersuchungshaft an. Inzwischen sitzt der Mann im Gefängnis. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern der Polizeidirektion zufolge an.