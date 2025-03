Prozess am Landgericht Dessau Messer in Oberschenkel gerammt: Drei Täter erhalten Bewährungsstrafe nach brutaler Erpressung

Mit Bewährungsstrafen endete am Montag vor dem Landgericht Dessau ein Prozess gegen drei Afghanen, die 2023 in Dessau einen anderen Mann in ein Auto gelockt, bedroht und mit einem Messer verletzt hatten, um ihn zur Zahlung von 2.500 Euro zu bewegen.