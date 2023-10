Schwerer Unfall Mercedes kracht in Gliwicer Straße in Dessau gegen Audi - Zwei Verletzte und 35.000 Euro Schaden

In der Gliwicer Straße in Dessau hat es am Freitag, 27. Oktober, gegen 14.30 Uhr bei einem Abbiegemanöver einen schweren Verkehrsunfall gegeben,.