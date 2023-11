Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, ist es am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der Straße Am Junkerswerk gekommen.

Unfall in der Straße Am Junkerswerk

Dessau/MZ. - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, ist es am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der Straße Am Junkerswerk gekommen. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Straße in Richtung Junkersstraße / Robert-Bosch-Straße und wollte die Kreuzung überqueren. Dabei stieß er mit dem KIA eines 67-Jährigen zusammen, der die Kreuzung aus der Altener Straße in Richtung Junkersstraße befuhr.

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde bei dem 42-Jährigen mittels Atemalkoholtest Alkohol in der Atemluft festgestellt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er musste ins Krankenhaus zur Blutprobenentnahme. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro.