Mercedes kracht auf A9 bei Dessau auf einen Tesla - Fahrer des Elektroautos wird schwer verletzt

Ein Tesla war bei Dessau in einen Unfall verwickelt.

Dessau/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der A9 bei Dessau ist am Freitag ein Tesla-Fahrer schwer verletzt worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau am Montag mitgeteilt.

Der Unfall hat sich nach Angaben der Ermittler gegen 13.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Thurland und Dessau-Süd in Richtung Berlin ereignet. Der 57-jährige Fahrer eines Mercedes war auf der rechten Fahrspur unterwegs und fuhr dort auf einen vorausfahrenden Tesla auf. Der Tesla drehte sich auf der Fahrbahn, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Mercedes-Fahrer konnte auf dem Standstreifen stoppen.

Der 51-jährige Fahrer des Tesla musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Autos bis 16 Uhr teilweise gesperrt werden.