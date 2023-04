Bei einem Unfall in der Zerbster Straße in Rodleben ist am Sonntag gegen 9.30 Uhr eine Frau leicht verletzt worden.

Rodleben/MZ - Bei einem Unfall in der Zerbster Straße in Rodleben ist am Sonntag gegen 9.30 Uhr eine Frau leicht verletzt worden. Ein 78-Jähriger war mit seinem Daimler-Benz in Richtung Zerbst unterwegs.