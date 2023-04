Kontrolle auf B184 in Jütrichau Mercedes-Fahrer legt gefälschten Führerschein aus Belgien vor - Weiterfahrt untersagt

Das war kein Aprilscherz: Die Polizei hat am Sonnabend, 1.April, bei einer Kontrolle in Jütrichau einen jungen Mercedes-Fahrer gestoppt. Er durfte am Ende nicht weiterfahren.