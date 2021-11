Mein Laub, dein Laub

Dessau-Kochstedt/MZ - Sie haben es endlich geschafft nach vielen Tagen, an denen Annedore Schildhauer und Regina Sommer mehrmals in der Woche zur Laubharke greifen mussten. Die beiden Kochstedterinnen wohnen an einem Naturdenkmal. Einer alten Lindenallee, die die Anlieger an heißen Sommertagen zwar fast alle zu schätzen wissen, die aber mit dem Beginn des Herbstes einen Tribut einfordert: Das herunterfallende Laub, so scheint es, wird nicht weniger und die beiden Frauen werden nicht jünger.

Es heißt kehren, kehren, kehren. Zum ersten Mal haben sich Sommer und Nachbarin Schildhauer Laubsäcke von der Stadt geben lassen. Jeweils drei Stück a 10 Kilogramm wurden ihnen vom Tiefbauamt zugeteilt. Doch die reichen bei weitem nicht aus für die anfallenden Laubmassen vom öffentlichen Grund und Boden vor Kochstedter Haustüren, bestätigen die beiden Frauen.

Jahrelange Kritik

Die Laubentsorgung vom öffentlichen Straßengrün steht seit Jahren in der Kritik. Früher war noch ein Laubsauger durch Dessau gefahren. Dann hieß es auf städtischer Seite, es bestehe kein Anspruch auf den Laubsauger. Noch viel später ging die Technik in die Knie, auf Stadtseiten wurde mitunter kolportiert, die Leute würden ihr Laub aus den Gärten unter öffentliches Laub mischen, um sich eine Entsorgung zu ersparen. Ein Ende dieses Hickhacks und eine bürgerfreundliche Lösung hatten 2020 vor allem die beiden Stadträte Otto Glathe und Hendrik Weber gefordert.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr teilte die Stadtverwaltung Laubsäcke aus. Doch das Prozedere ist von vorn bis hinten verbesserungswürdig, finden die zwei Frauen aus Kochstedt. Grundsätzlich können sie nicht nachvollziehen, dass die Last der Entsorgung von öffentlichem Grün den Anliegern überlassen wird. Die Stadtverwaltung erklärte Regina Sommer, dass das, was von den städtischen Lindenbäumen an Blättern in ihren Vorgarten fällt - juristisch gesehen - dann in ihr Eigentum übergegangen sei. „Das will ich nicht begreifen“, sagt Sommer, und sieht dem Schelm hinter dieser Erklärung. Das Grundstück der Rentnerin endet direkt mit dem Haus. Die Bäume stehen einige Meter weit entfernt an der Straße. Weshalb man die Anliegerin dazu verpflichten kann, die Arbeit auf städtischem Grund zu erledigen, ist - fern juristischer Feinheiten und Winkelzüge - rein menschlich schwer nachzuvollziehen. Die Stadtverwaltung wiederum beruft sich unter anderem auf ihre Straßenreinigungssatzung - einst von Stadträten beschlossen. Darin heißt es, die Anlieger dieser Landstraße haben für Sauberkeit des Gehweges einschließlich Radwege, Begleitgrün und Parkplätze zu sorgen.

Die Laubproblematik steht nicht nur in Kochstedt, sondern im gesamten Stadtgebiet. Foto: Th. Ruttke

„Man kommt sich ein bisschen wie ein Bittsteller vor beim Tiefbauamt, wenn man dort kostenfreie Laubsäcke beantragt“, schildert Regina Sommer. „Die Verteilung der Säcke könnte bürgerfreundlicher erfolgen“, regt Annedore Schildhauer an. Bisher ist es so, dass die Anlieger von Alleen beim Tiefbauamt einen schriftlichen Antrag auf kostenlose Laubsäcke stellen müssen. Nach positivem Bescheid dürfen sie dann zum Stadtpflegebetrieb fahren und sich die Papiersäcke abholen. Das finden die beiden Frauen ziemlich bürokratisch. Für drei Säcke, die sie jeweils von Amtswegen zugesprochen bekamen, dieser Aufwand! Schildhauer regt an, die Säcke mit der Müllabfuhr zuzustellen.

Dass die städtische Zuteilung an Laubsäcken nicht im entferntesten dem entspricht, was an Stadtlaub entsorgt werden muss, wissen die beiden Frauen nicht nur aus dieser Laubsaison. Zehn Papiersäcke hatte Regina Sommer aus eigener Tasche bezahlt und gefüllt. Drei große Plastiksäcke sollen noch über ihre eigene grüne Tonne entsorgt werden. Und einiges Laub von den großen Linden vor ihrer Tür wanderte auf den privaten Kompost. Auch bei Schildhauers wurde über die grüne Tonne entsorgt - auf eigene Kosten. Manchmal haben sich die Frauen beim Kehren gefragt, weshalb Anlieger aus Mildensee und Mosigkau mehr Laubsäcke erhalten haben, als die Kochstedter?

500 Anträge aus der Stadt

Das Tiefbauamt hat eigenen Angaben zufolge diesem Jahr 500 Anträge der Dessau-Roßlauer auf Laubsäcke bearbeitet. Es wurden daraufhin 2050 10-kg-Papiersäcke ausgegeben. Die Aktion soll zum Jahreswechsel ausgewertet werden. Auf die Nachfrage der Ungleichbehandlung zwischen den Stadtteilen, wurde mitgeteilt, es handele sich um keine abschließende Regelung. In der nächsten Straßenreinigungssatzung soll festgehalten sein, wie die Anwohner von Alleen unterstützt werden können, erklärte Stadtsprecher Carsten Sauer auf Nachfrage.