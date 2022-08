Mehrere Umleitungen und Sperrungen ab Montag in Dessau-Roßlau

Ab Montag werden gleich mehrere Straßen in Dessau-Roßlau erneuert. Das hat Umleitungen und Einschränkungen für Autofahrer und den ÖPNV zur Folge.

Dessau-Roßlau/MZ - An zahlreichen Straßen im Stadtgebiet stehen ab Montag, dem 15. August Bauarbeiten an. So werden mehrere geschotterte Fahrbahnen instand gesetzt und die Köthener Straße im Kreuzungsbereich Randstraße Alten erneuert.