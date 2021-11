Mehrere tausend Euro Schaden - Unbekannte dringen in Haus ein und leeren Feuerlöscher aus

Zerbst/MZ - Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in einem Haus in Zerbst randaliert. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Montag mitgeteilt.

Die Täter sind dabei vermutlich durch ein Fenster in ein sich derzeit im Um- und Ausbau befindliches Gebäude in der Breite in Zerbst eingestiegen und haben dort auf verschiedenen Etagen mehrere, sich im Haus befindliche Feuerlöscher entleert und so einige Bereich verunreinigt.

Die Reinigungskosten betragen nach Angaben der Polizei mehrere tausend Euro. Die Feuerlöscher zu ersetzen, das zieht eine Summe von ungefähr 200 Euro nach sich. Die Polizei ermittelt nun wegen des Missbrauchs von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.