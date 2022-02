Mehrere Lkw fangen auf der A9 Feuer - Über acht Kilometer Stau ab Dessau-Ost

Dessau/Köselitz/DPA/MZ - Autofahrer auf der A9 bei Dessau müssen sich am Donnerstagmorgen auf lange Staus und Umwege in Richtung Berlin einstellen: Auf der Autobahn 9 haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Sattelzugmaschinen bei Coswig im Landkreis Wittenberg gebrannt.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, waren die Sattelzugmaschinen auf einem Transporter geladen. Am Morgen staute sich der Verkehr aufgrund der Vollsperrung ab Coswig über acht Kilometer bis hin zur Anschlussstelle Dessau-Ost zurück.

Die A9 in Richtung Berlin werde laut der Polizei noch „für einige Zeit“ gesperrt sein

Der Fahrer hatte in der Nacht während der Fahrt Rauch bemerkt und den Sattelzug kurz hinter der Auffahrt Köselitz gestoppt. Zwei der insgesamt drei geladenen Sattelzugmaschinen hatten beim Transport aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die A9 in Richtung Berlin werde laut der Polizei noch „für einige Zeit“ gesperrt sein, hieß es am Morgen weiter.

Löscharbeiten in der Nacht (Foto: Feuerwehr Coswig)

Die Feuerwehr konnte den Brand zwar noch in der Nacht löschen, der Abtransport gestalte sich laut Polizei aber schwierig. Am Vormittag war ein großer Kran auf der A9 im Einsatz, um die geladenen Sattelzugmaschinen zu bergen.

Verkehr muss weiträumig umgeleitet werden

Aufgrund der ungünstigen Lage des Vorfalls, muss der Verkehr schon in Coswig abgeleitet werden. Eine Auffahrt an der nächsten Anschlussstelle in Köselitz ist nicht möglich - die nächste Auffahrt ist erst im von Coswig 20 Kilometer entfernten Klein Marzehns in Brandenburg. Die Polizei empfiehlt die Umleitung über die B2.

Die Schadenshöhe ist noch unklar. Zur Brandursache wurden Ermittlungen eingeleitet.