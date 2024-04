Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Zum zweiten Mal in Folge ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau gestiegen. In dem Gebiet, das neben Dessau auch die Landkreise Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld umfasst, zählte die Polizei im Jahr 2023 insgesamt 11.820 Unfälle. Das sind 368, beziehungsweise 3,21 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 32 Mal krachte es im Schnitt pro Tag. Auch im gesamten Land Sachsen-Anhalt stieg die Zahl der Verkehrsunfälle von 67.441 auf 69.325 an.