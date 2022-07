Mehr Sitzplätze, frisches Design - Bahn modernisiert Regionalzüge zwischen Dessau und Berlin

Dessau/MZ - Bis Jahresende sollen alle Züge auf der Linie RE7 zwischen Dessau und Berlin modernisiert sein. Laut Bahn bedeutet das unter anderem mehr Sitzplätze, besseres W-LAN und eine bessere Fahrgastinformation während der Fahrt. Die Maßnahmen sind Teil der Modernisierung im Netz „Elbe-Spree“ der Bahntochter DB-Regio.

„Die Qualitätssteigerung bei den Fahrzeugen der Linie RE7 ist für uns besonders bedeutsam, verbindet diese Linie doch unsere Bauhausstadt Dessau-Roßlau mit Berlin und Brandenburg“, erklärt Peter Panitz, Geschäftsführer beim Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (NASA). „Wir hoffen hierdurch, weitere Fahrgäste zum Reisen in den Zügen gewinnen zu können, um die Bundeshauptstadt, aber auch unser schönes Anhalt zu besuchen.“

Die Zugtoiletten haben ein moderenes Design erhalten. (Foto: Deutsche Bahn AG)

Dafür werden bei laufendem Betrieb seit März 2021 nach und nach die Züge erneuert, wobei durch zusätzliche oder längere Züge auch bis zu 30 Prozent mehr Sitzplätze geschaffen werden sollen.

Parallel dazu werden unter anderem im Bahnwerk in Dessau die Doppelstockwagen und Züge der anderen Verbindungen im „Elbe-Spree“-Netz modernisiert. Auch hier liegt der Fokus auf einer Erneuerung der Technik, etwa für besseres W-LAN, aber auch der Polsterung der Sitze und einer Frischzellenkur für die Zugtoiletten.

Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember sollen alle Arbeiten an den rund 200 Fahrzeugen abgeschlossen sein. Diese finden im Auftrag der Bundesländer Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt in Folge der turnusmäßigen Ausschreibung für die Bahnnetze in den drei Ländern statt. Die Investition belaufen sich auf 150 Millionen Euro.