Lange hieß es, die rote Markierung sei wegen des Denkmalschutzes nicht möglich. Dann schaute einer genauer in die Protokolle.

Dessau/MZ. - Der Radweg am Kreisverkehr „Sieben Säulen“ hat nach jahrelangen Diskussionen nun rote Furten erhalten.

Die Markierungen sollen die Sicherheit der Radfahrer erhöhen. ADFC-Sprecher Frank Brune sagt im Gespräch mit der MZ, in der AG Radverkehr habe es immer geheißen, der Denkmalschutz lasse eine farbliche Kennzeichnung nicht zu. Später hat sich jedoch herausgestellt, dass entsprechende Protokolle gar nicht existierten. Lediglich ein Vorbehalt der Denkmalschutzbehörde sei bekannt gewesen, wonach man rote Markierungen nicht gern sehe. Anlass der Debatte sei die benachbarte Trinkhalle von Mies van der Rohe gewesen, von der man befürchtete, die Markierung könne vom historischen Wert ablenken.

Inzwischen hat die Verkehrsbehörde die Maßnahme angeordnet und das Dessau-Roßlauer Tiefbauamt die Arbeiten umgesetzt. Brune begrüßt die Entscheidung: „Die rote Kennzeichnung lenkt die Aufmerksamkeit stärker auf Radfahrer.“