In Zeiten immer heißerer Sommer suchen Städte nach Möglichkeiten für mehr Schatten in aufgeheizten Innenstädten. In Dessau soll dafür etwas in der Ratsgasse getan werden.

Dessau/MZ - In Zeiten immer heißerer Sommer suchen Städte nach Möglichkeiten für mehr Schatten in aufgeheizten Innenstädten. In Dessau soll in den kommenden Jahren die Baldachin-Anlage in der Ratsgasse erneuert und vergrößert werden. Passanten, die zwischen Rathaus und Stadtpark unterwegs sind, wären so besser vor der Sonne geschützt.