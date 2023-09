50 Prozent mehr Menschen haben sih für einen Bachelorstudiengang an der Hochschule Anhalt mit ihren Standorten in Dessau, Bernburg und Köthen beworben.

Mehr Bewerber für Bachelorstudiengänge an der Hochschule Anhalt

Der Campus der Hochschule Anhalt in Dessau.

Dessau/MZ - Die Hochschule Anhalt verzeichnet für das kommende Wintersemester einen deutlichen Anstieg der Bewerbungen auf Bachelorstudiengänge. Auch die Zahl der Einschreibungen ist erfreulich hoch: Im Vergleich zum Vorjahr haben sich bereits 50 Prozent mehr Studierende für ein Studium an den Campusstandorten in Bernburg, Dessau und Köthen eingeschrieben, so teilte die Hochschule mit.