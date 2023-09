Mehr Autodiebstähle in Dessau-Roßlau - Ist das der Corona-Nachholeffekt?

Die Zahl der Autodiebstähle hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr in Dessau-Roßlau mehr als verdoppelt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

DESSAU-ROSSLAU/MZ - Die Zahl der Autodiebstähle in Dessau-Roßlau ist im vergangenen Kalenderjahr kräftig gestiegen, wie aus Daten der örtlichen Polizei hervorgeht. Auf Anfrage teilt Benedikt Richter, Sachbearbeiter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizeiinspektion in der Kühnauer Straße mit, dass im Kalenderjahr 2022 insgesamt 28 Autodiebstähle in der Stadt registriert wurden. Ein Jahr zuvor waren es noch insgesamt 17 Fälle. Das entspricht einem Anstieg von über 60 Prozent.