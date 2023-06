Anhand von Robotern lernen Schüler der neunten Klasse der Sekundarschule am Dessauer Schillerpark Grundlagen des Programmierens. Warum das nicht nur was für Technik-Nerds ist.

Dessau/MZ - Es ist einiges los im großen Computerraum der Sekundarschule am Schillerpark: Während die einen konzentriert vor dem Monitor sitzen, steuern die anderen einen kleinen fahrenden Roboter in Herzform mit dem Tablet durch den Schulflur. Was erstmal nach Freistunde klingt, ist der Technikunterricht der neunten Klasse. Eine eher ungewöhnliche Stunde, die bei all ihrem spielerischen Charakter einen ernsten Hintergrund hat.