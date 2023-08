Das Dessauer Quartier „Am Leipziger Tor“ lädt am Sonnabend, 2. September, zu einem „grünen“ Aktionstag. Warum es dabei auch um Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht. Wer zur Eröffnung kommt. Was geboten wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Solarstrom vom Dach, blaue Kartoffeln von der Urbanen Farm, Kräuter aus dem Apothekergarten, schattenspendende Maulbeerbäume, die von Mietern gepflegt werden, eine kleine Streuobstwiese, Wildblumenwiesen, ein grüner Nachbarschaftspark, Nistkästen an den Wohnblöcken: All das findet sich im Quartier „Am Leipziger Tor“. Und all das ist sichtbares Zeichen dafür, dass hier Naturschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit nicht nur theoretische Begriffe sind, sondern durchaus gelebt werden.