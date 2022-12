Mehr als 300 Interessenten informieren sich über Arbeit in ihrer alten Heimat

Dessau/MZ - „Mama hat Dessau vermisst“, verrät die große Tochter von Bettina Schlenz und beißt herzhaft in eine leckere Laugenbrezel von Brezelbäcker Ditsch. Denn an dessen Stand beim Rückkehrertag im Stadtwerkesaal informieren sich am Dienstag Schlenz und ihr Freud Nico Lungershausen nach einer Arbeit. Erst vor Kurzem sind die Rechtspflegerin am Amtsgericht Nordhausen und der gelernte Fachlagerist mit ihrer vierköpfigen Familie nach Dessau zurück- beziehungsweise umgezogen. Nun suchen sie für ihn eine Arbeit. „Gerne würde ich auch umschulen“, erzählt er.