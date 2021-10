Mehr als 1.000 Läufer bei City-Run in Dessauer Innenstadt - Sieger läuft neue Bestzeit

Dessau/MZ - Für die einen war die zehn Kilometer-Distanz - fünf große Runden rund ums Rathauscenter - eine echte Herausforderung. Für Kevin Gaede eher eine Art Spaziergang. Der 33-jährige Dessauer hat den City-Run in der Königsdisziplin klar gewonnen und kam am Sonntag nach nur 35 Minuten und fünf Sekunden ins Ziel. „Für mich eine neue Bestzeit“, sagte der Hobbyläufer noch ganz aus der Puste. Er gestand aber auch: „Das hier war eine Trainingseinheit für den Leipziger Halbmarathon in 14 Tagen.“

Einfaches, flaches Profil, aber eine zu scharfe Kurve

Für den City-Run, der nach einem Jahr coronabedingter Pause erstmals wieder stattfand, hatte er dennoch fast nur lobende Worte. „Das flache Profil und die durchgängige Asphaltierung ist super. An der Strecke ist einiges los, das bekommt man beim Laufen natürlich mit.“ Eine Kurve am Ende der Zerbster Straße sei allerdings etwas zu scharf und berge ein Verletzungsrisiko. „Aber insgesamt kann man sagen, der Lauf ist noch schöner als der Goitzsche-Marathon.“ Gaede muss es wissen. Er hatte den Wettkampf in Bitterfeld jüngst gewonnen.

Neben so professionellen Läufern wie ihm gingen aber auch ganz gewöhnliche Freizeitsportler an den Start. Viele im Team als Firmenstaffel. Darunter auch Johannes Pfister, Werkstattleiter beim Dessauer Bauunternehmen Dieringer und Scheidel. Die vier Kollegen und er seien „die Lauf-Elite der Firma“, sagte er nicht ganz ernst gemeint. Ziel sei es, die Mannschaft des Autohauses Peter zu schlagen.

Sozialbeigeordneter der Stadt Dessau-Roßlau läuft mit

Auch die Stadt Dessau-Roßlau stellte zwei Teams, unter anderem mit dem Sozialbeigeordneten Jens Krause und Dessaus Stadtmarketing-Chef Hannes Wolf. Für die beiden Männer war die Zwei-Kilometer-Runde gleichzeitig die Aufwärm-Einheit für den Hauptlauf. Er sei froh, dass es nach der Pandemie endlich wieder möglich sei, solche Veranstaltungen durchzuführen, sagte Krause.

Kevin Gaede lief nach gut 35 Minuten als erster durchs Ziel. Foto: Thomas Ruttke

Organisator will keinen Marathon in Dessau

Dem stimmte der Organisator des City-Runs, Ralph Hirsch vom Anhalt-Sport-Verein zu. „Gerade bei den ersten Distanzen, als die Schüler liefen, war die Beteiligung sensationell“, sagte er. Mit über 1.000 Läufern insgesamt komme man zwar nicht an die Zahlen aus dem Vorjahr heran, für Pandemie-Verhältnisse sei er jedoch sehr zufrieden. Auch wenn er sich noch etwas mehr Engagement von manchen Schulen wünschte.

Der City-Run ist bislang der einzige große Lauf in Dessau. Ein Marathon kommt für Hirsch nicht in Frage, weil es in der Umgebung schon zu viele gebe, die teils mäßig besucht würden. Mit dem Stadtmarketing tüftele er aber schon an einer neuen Art Laufveranstaltung.