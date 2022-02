Mehr 30-Zonen in der Stadt? Dessau-Roßlau unterstützt Posititionspapier vom Städtetag

Dessau-Rosslau/MZ - Tempo-30 auf deutlich mehr Straßen innerhalb der Stadt - nicht nur Metropolen wie Berlin oder Leipzig wollen die Geschwindigkeit des Verkehrs auf ihren Straßen senken. Auch Dessau-Roßlau betrachtet das offenbar als mögliches Instrument der Verkehrswende. Ein entsprechendes Positionspapier des Deutschen Städtetages wurde auch von Dessau-Roßlaus Finanzbeigeordneter Sabrina Nußbeck unterzeichnet. Sie ist eine von vielen hochrangigen Vertretern deutscher Städte, die das Anliegen unterstützen.

Positionspapier verweist auf viele Vorteile von angemessenen Geschwindigkeiten

Das Papier trägt den Titel „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten - eine neue kommunale Initiative für stadtverträglicheren Verkehr“. Eine stadt- und umweltverträgliche Form der Mobilität wird darin als Grundlage für zukunftsfähige Städte bezeichnet. Tempo-30 habe dabei gerade auf Hauptverkehrsstraßen Vorteile. Sie würden sicherer und leiser, die Luft werde sauberer und die Straßen würden „multifunktionale Orte“, die mehr seien als Verbindungen von A nach B, heißt es in dem Papier. Tempo-30 schränke die Leistungsfähigkeit des Verkehrs dabei nicht ein.

Zentral ist zudem die Forderung, das Verkehrsrecht so anzupassen, dass die Städte flexibler selbst entscheiden können, in welchen Bereichen sie Tempo-30-Zonen ausweisen. In Dessau-Roßlau war genau das zum Beispiel in der Ziebigker Straße oder auch in der Breitscheidstraße in Mildensee gescheitert, obwohl Bürger und Teile der Politik plausible Argumente dafür vorgebracht haben. „Mein Beweggrund, diese Erklärung zu unterschreiben, sind solche Beispiele wie die Ziebigker Straße“, erklärte Nußbeck auf Nachfrage. „Ich finde, dass es einheitliche Spielregeln geben muss, nach denen entschieden wird, aber die Entscheidung sollte letztendlich vor Ort getroffen werden dürfen.“

Ortskenntnis wichtig für sachgerechte Tempo-30-Entscheidungen

Die Geschwindigkeit überall zu drosseln, will Nußbeck aber nicht. So sei der Grundsatz, die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, „eben auch nicht immer mit den Vorstellungen der Anlieger in Übereinstimmung zu bringen“. Ortskenntnis sei aber Voraussetzung für sachgerechte Entscheidungen beim Thema.