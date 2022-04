Mega-Ansiedlung in Dessau: Briten wollen auf 100.000 Quadratmetern einen Bioreaktor zur Algenproduktion bauen

Mit derselben Technologie wie in Kent soll auch die Anlage in Dessau arbeiten. Die Beleuchtung wurde eigens von Philips gebaut.

Dessau/MZ - Die Art, wie wir uns in Zukunft ernähren, wird demnächst auch von Dessau aus entscheidend mitgestaltet: Das britische Unternehmen „Algaecytes“ will nach eigenen Angaben im Gewerbegebiet Flugplatz den weltweit größten Bioreaktor zur Algenproduktion errichten und dafür laut eigener Webseite insgesamt 50 Millionen Euro in den Standort investieren.