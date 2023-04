Das Dessauer Klinikum arbeitet für eine neue Ausbildungsrichtung ab sofort mit der fit-Ausbildungsakadamie in Magdeburg zusammen. Was sich alles ändert.

Medizinische Technologen für Laborarbeit - Klinikum in Dessau bietet neue Ausbildung an

Dessau/MZ/SN - Einen neuen Ausbildungsgang für „Medizinische Technologinnen/Technologen für Laboratoriumsanalytik“ (MT-L) bietet das Städtische Klinikum Dessau in Kooperation mit der fit-Ausbildungsakademie in Magdeburg ab August dieses Jahres an.