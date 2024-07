Handel Media Markt seit 20 Jahren in Dessau: Fünf Mitarbeiter sind von Anfang an dabei

Der Elektronikriese Media-Markt hat 2004 in Mildensee sein erstes Geschäft in Dessau eröffnet. Jacqueline Rosenthal, die heute Leiterin Vertrieb ist, war damals die jüngste Mitarbeiterin. Sie und vier Kollegen, die von Anfang an dabei sind, erinnern sich.