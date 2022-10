Mausoleum erscheint in besonderem Licht - Dessauer Denkmal rückt in den Mittelpunkt

Feuerkörbe und Fackeln werden die Wiese vor dem Dessauer Mausoleum beleuchten und ihr so eine gemütliche Atmosphäre verleihen. Was noch geplant ist.

Dessau/MZ - Die Bauwerke stehen zum Reformationstag, am Montag, 31. Oktober, im Vordergrund, wenn der Tierpark Dessau ab 18 Uhr nochmals seine Pforte öffnet. Der Park befindet sich am Rande der Unesco-Welterbestätte Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Und auch in ihm befinden sich einige denkmalgeschützte Gebäude, in denen viel Geschichte steckt.