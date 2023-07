Fast ein Jahr nach der Tat hat die Dessauer Polizei einen Einbruch in einem Bürokomplex in der Dessauer Antoinettenstraße aufgeklärt. Dort hatte ein Einbrecher 60.000 Euro Schaden hinterlassen.

Massiver Einbruch in Bürokomplex in Dessau - 45-Jähriger aus Berlin unter Tatverdacht

Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 22. Juli 2022 in Dessau.

Dessau/MZ - Fast ein Jahr nach der Tat hat die Dessauer Polizei einen Einbruch in einem Bürokomplex in der Dessauer Antoinettenstraße aufgeklärt. Das haben die Ermittler am Donnerstag mitgeteilt.