Die Serie an Überfällen auf Tankstellen in Dessau geht weiter: In der Nacht zum Freitag wurde die Aral-Filiale in der Junkersstraße ausgeraubt.

Dessau/MZ - Die Serie an Überfällen auf Tankstellen in Dessau geht weiter: In der Nacht zum Freitag wurde die Aral-Filiale in der Junkersstraße ausgeraubt. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Die Ermittler hatten erst am Dienstag eine Erfolgsmeldung verkündet: Für Überfälle auf drei kleine Tabakläden in Dessau und Bitterfeld und auf eine Tankstelle in Alten war ein 24-jähriger...