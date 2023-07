Am Mittwochabend nach 22 Uhr war Hubschrauberlärm über Dessau-Süd zu hören. Es wurden zwei Männer gesucht. Bei einem Überfall wurden mehrere hundert Euro und Tabakwaren erbeutet. So werden die Täter beschrieben.

Dessau/MZ - - Die Serie an Überfällen auf Geschäfte in Dessau-Roßlau geht weiter. Am Mittwochabend haben Unbekannte eine Nordoel-Tankstelle in der Heidestraße in Dessau-Süd ausgeraubt. Auf der Suche nach den Tätern war nach 22 Uhr ein Polizeihubschrauber im Einsatz, wie die Polizeiinspektion Ost auf Nachfrage bestätigte.