Martinsumzüge in Dessau und Roßlau in kleineren Formaten

Vor allem die Kinder fiebern den Martinsumzügen entgegen. In Dessau-Ziebigk war der letzte 2019. In diesem Jahr sollte es wieder klappen.

Dessau-Rosslau/MZ - Nach dem Totalausfall im Vorjahr werden 2021 wieder Martinsfeste gefeiert rund um den 11. November als christlichem Gedenktag für den Heiligen Martin von Tours. Aber es wird anders als gewohnt, noch immer unter dem Diktat der Pandemie.

Mit dem Fest im Brauchtum fest verankert sind Laternenumzüge hinter Reiter und Bettler mit Treffen am Martinsfeuer und geteilten Martinshörnchen. Auf den Martinsumzug durch Dämmerung und Dunkelheit freuen sich vor allem die Kinder. Aber: „Das üblicherweise größte Martinsfest der Stadt an der Johanniskirche wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können“, bedauert Johannes Killyen, Sprecher der Evangelischen Landeskirche Anhalt. In den Kindergärten aber sind interne Martinsfeste geplant.

Bisherige Planungen bieten noch keine letzte Gewissheit

Grundsätzlich stehen die genauen Umstände, unter denen die Umzüge stattfinden sollen, noch nicht fest, fasst Killyen für eine erste Übersicht zusammen. Einige öffentliche Umzüge sind schon angemeldet. Wie der in der Christusgemeinde Großkühnau-Ziebigk.

Am 11. November will der Martinszug um 17 Uhr in der Kirchstraße Ziebigk starten und in Richtung Georgium ziehen. Aufgrund der zu erwartenden Teilnehmerzahlen aber wird es die gewohnten Anspiele und Gottesdienste in der Kirche voraussichtlich nicht geben können, weist Pfarrer Stephan Grötzsch auf unvermeidliche Einschränkungen hin. Alle Veranstaltungen würden rechtzeitig mit dem Gesundheitsamt und anderen Behörden abgestimmt. Daraus ergibt sich dann das Hygienekonzept mit den Regelungen über Abstand, Kontaktdatenerfassung, Masken usw. Im Stadtteil Dessau werden noch Meldungen erwartet aus Mosigkau zu einem möglichen Martinsfest mit Umzug.

In Roßlau wollen katholische und evangelische Christen das Martinsfest ökumenisch feiern

Auch nördlich der Elbe gilt die Devise: Wir wollen etwas machen, wissen aber heute nicht, was in einem Monat möglich sein wird. Noch könne sich so vieles ändern, da müsse sicher schnell noch mal umgedacht werden, so Jürgen Tobies, Kreisoberpfarrer im Kirchenkreis Anhalt/Zerbst.

Sonne, Mond und Sterne sind beliebte Laternen-Motive Foto: DPA

In Roßlau selbst wird seit langem ein ökumenisches Martinsfest evangelischer und katholischer Christen gefeiert. Den Hut für 2021 hat Ralf Knauer auf, Gemeindereferent der Katholischen Pfarrei Heilige Familie. „Den Zug durch die Stadt von der einen Kirche am Markt zur anderen am Schillerplatz wird es diesmal nicht geben können“, sagt der Gemeindereferent. Gefeiert wird am Martinstag ab 17.30 Uhr deshalb auf dem Kirchhof der Evangelischen Kirchengemeinde, an einer Station. So können Zugänge geregelt und Kontaktdaten erfasst werden.

Auch Martinshörnchen gibt es. Keine Selbstgebackenen, sondern von einem Bäcker. Eines pro Familie ist vorgesehen. Geteilt wird dann ganz familiär.

Am Tag darauf sind am 12. November dann jeweils 17 Uhr noch Umzüge in Rodleben und an der Pauluskirche Dessau mit Kindern aus der Mauerschule geplant.